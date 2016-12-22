10 بنوك تدير قرضاً لـ"اتصالات مصر" بـ 6 مليارات جنيه

قام تحالف مصرفي يضم 10 بنوك بتوقيع اتفاقية ترتيب قرض لصالح شركة "اتصالات مصر" بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وضم التحالف كلاً من البنك "الأهلي المصري" و"التجاري الدولي" و"مصر" وبصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل و"قطر الوطني الأهلي" و"اتش اس بي سي- مصر" و"أبوظبي الوطني- مصر" بصفتهم مرتبين رئيسيين" و"الإسكندرية" و"الكويت الوطني- مصر" و"كريدي أجريكول - مصر" و"الإمارات دبي الوطني- مصر".

وتم توقيع اتفاقية القرض المشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بغرض تمويل الجزء المحلي من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة، وسداد الالتزامات التمويلية القائمة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للشركة.

وينقسم القرض المشترك إلى شريحتين، الأولى في صورة حد دوار متناقص بمبلغ 3.5 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، والشريحة الثانية في صورة قرض بمبلغ 2.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

ويقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل في القرض المشترك بحصة قدرها 1250 مليون جنيه، في حين بلغت حصة كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر على حدة نحو 900 مليون جنيه، وتبلغ حصة بنك قطر الوطني الأهلي نحو 800 مليون جنيه.

فيما تبلغ حصة بنك اتش اس بي سي – مصر نحو 550 مليون جنيه، وبنك أبوظبي الوطني - مصر 500 مليون جنيه، وبنك الإسكندرية 350 مليون جنيه، وبنك الكويت الوطني - مصر300 مليون جنيه، وبنك كريدي أجريكول - مصر 250 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر 200 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن شركة اتصالات مصر تعاقدت في منتصف شهر أكتوبر الماضي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر على إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع والحصول على أطياف ترددية جديدة، حيث قامت الشركة في ذلك التوقيت بالحصول على قروض معبرية من بنوك "الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي" لسداد الجزء المحلي من قيمة الرخصة في الموعد المحدد له ولحين إتمام اجراءات القرض المشترك.

يأتي ترتيب القرض المشترك دعما لخطط تحديث قطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من القروض للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل قطاعات البترول والكهرباء والنقل والبناء والتشييد.