"أليطاليا" تبرم اتفاقا مع بنوك لتجنب التوقف عن العمل

قالت مصادر مطلعة اليوم لرويترز إن شركة أليطاليا أبرمت اتفاقاً مع بنوك بشأن الموارد المالية اللازمة للحفاظ على استمرارية عمل شركة الطيران الإيطالية.

وتكافح الاتحاد للطيران الإماراتية التي تعد مستثمرا مسيطرا في أليطاليا وتملك حصة تبلغ 49%، من الشركة لإعادة الناقلة الإيطالية التي تعاني من خسائر إلى الربحية منذ أن استثمرت الأولى 560 مليون يورو أو ما يعادل 585 مليون دولار، بالشركة في إطار اتفاق إنقاذ أوسع بقيمة 1.8 مليار يورو في عام 2014.

وتتكبد أليطاليا خسائر بقيمة نصف مليون يورو يوميا وهي بذلك بعيدة عن تحقيق تعهدات الاتحاد قبل عامين بالعودة لتحقيق أرباح بحلول العام القادم.

ومن بين المساهمين الإيطاليين في الشركة بنكي أوني كريديت وانتيسا سان باولو وهما أكبر بنكين في إيطاليا ويملكان حصة مجمعة تبلغ 51%، في أليطاليا.