حلواني إخوان يوصي بتوزيع 25% أرباحا نقدية عن 2016

قرر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان في اجتماعه الرفع بالتوصية إلى الجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016.

وقدرت الشركة إجمالي المبلغ الموزع 71,428,575 ريال، وذلك من الأرباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى 30/09/2016م.

وأعلنت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تقدر بـ28,571,430 سهم، وحصة السهم الواحد 2.50 ريال ونسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25% وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سوف تحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة النظامية عليها.

وأكد المجلس بأن القرار يهدف الى تحقيق عوائد مجزية للمساهمين وذلك بزيادة العائد على استثماراتهم بما يتلاءم مع تطلعات وطموحات الشركة.