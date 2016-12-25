"موبايلي" تنهي اتفاقية الإدارة مع "الإمارات للاتصالات"

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بأن الاتفاقية مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات بأن الاتفاقية قد انتهت في يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦م ، وقد اتفق الطرفان على عدم تجديدها بشروطها الحالية لوصول الشركة لمرحلة من النمو تمكنها من العمل بمرونة أكبر.

كما تعمل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات موبايلي اللازمة للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم عملياتها وقاعدة عملائها وسوف يتم الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية وأية تفاصيل أو آثار مالية جوهرية قد تترتب فور الانتهاء منها.