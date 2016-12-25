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"الحمادي للتنمية" توقع عقد تمويل بـ312.5 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن توقيعها عقد تمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بقيمة بلغت 312.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن الشركة تهدف من التمويل إلى إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركة بشروط وأحكام أفضل بالمقارنة مع التسهيلات القائمة، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل للشركة لدعم عملياتها المتنامية.

وأضافت الحمادي للتنمية أنه تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني.

وتمتد فترة التمويل إلى 5 سنوات (متضمنة سنتين سماح) ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

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