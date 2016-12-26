زيادة رأسمال "صدارة" لـ 27.9 مليار ريال

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية، زيادة رأسمال شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات المعروفة بـ"صدارة" عن طريق قروض من الشركاء.

وأجرت "صدارة" تعديلا في بنود عقد تأسيسها، ليعكس الزيادة في رأسمالها بنسبة 15.5% من 24.18 مليار ريال إلى 27.93 مليار ريال.

وزاد عدد الأسهم التي تبلغ قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد، من 2.41 مليار سهم إلى 2.79 مليار سهم.

وتأتي الزيادة عبارة عن قروض مقدمة من الشركاء لغرض مقابلة الخسائر الناتجة عن الزيادة في الأنشطة التشغيلية لصدارة، وذلك وفقا للشهادة الصادرة من المحاسب القانوني لصدارة.

ولم يطرأ أي تغيير على نسب ملكية الشركاء في رأسمال صدارة بعد هذه الزيادة، إذ تظل ملكية شركة الأداء المميز للكيماويات بنسبة 65%، وملكية شركة داو العربية السعودية القابضة بي. في. بنسبة 35%.

ولم ينجم عن زيادة رأسمال صدارة أي أثر مالي على شركة صدارة للخدمات الأساسية.

وقامت صدارة بتعديل بنود عقد تأسيسها لتعديل مدة دورة كبار المسؤولين الأوليين من 5 سنوات إلى 6 سنوات، وتعديل مدة أول فترة ترشيح من 5 سنوات إلى 6 سنوات.