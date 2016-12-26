شركة تابعة للأبحاث والتسويق توقع عقدين بـ160 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق توقيع شركتها التابعة توق للعلاقات العامة التي تقوم بتقديم الخدمات والدراسات والبحوث الإعلامية والتسويقية عقد مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات للانتشار العالمي في آسيا والأميركيتين بقيمة 75 مليون ريال سعودي سنوياً.

وقالت الشركة إن مدة العقد ستكون 5 سنوات.

كما وقعت الشركة عقدا مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات للانتشار العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 85 مليون ريال سعودي سنوياً ومدته 5 سنوات.

وبحسب بيان للشركة نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية في الربع الرابع من 2016.