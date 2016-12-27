الشركات تعاني من قيود الاقتراض بالعملة الصعبة في تركيا

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، إن بعض الشركات العاملة في بلاده تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، وإن الحكومة تعمل على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض بالعملة الصعبة لمساعدة تلك الشركات.



وأضاف شيمشك خلال مقابلة بثها تلفزيون "إن.تي.في" على الهواء مباشرة، إن "سعر الصرف كان له بعض الأثر على تقليل الطلب على الواردات".



وهبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية هذا العام، متأثرة بتنامي المخاوف إزاء الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو.