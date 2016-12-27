باناسونيك تستثمر بإنتاج معدات السيارات الكهربائية

تعتزم شركة باناسونيك استثمار أكثر من 30 مليار ين (256 ملايين دولار) في منشأة إنتاجية في نيويورك تابعة لتسلا موتورز لتصنيع الوحدات والخلايا الضوئية بما يعمق الشراكة بين الجانبين.

وتنسحب باناسونيك اليابانية شيئا فشيئا من قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية ذي هامش الربح المنخفض لتركز أكثر على مكونات السيارات والأنشطة الأخرى التي تستهدف العملاء من الشركات. وستنفذ الشركة الاستثمار في مصنع تسلا في بافالو بنيويورك.

وتقدم الشركة الأميركية المنتجة للسيارات الكهربائية التزامات طويلة الأجل بالشراء من باناسونيك ضمن الاتفاق، إلى جانب المساهمة بمباني المصنع والبنية التحتية.

وفي بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، قالت الشركتان إنهما تخططان لبدء إنتاج الوحدات الضوئية في صيف 2017، وزيادة إنتاج الوحدة إلى واحد غيغاوات بحلول 2019.

والخطة جزء من الشراكة في قطاع الطاقة الشمسية التي أعلنتها الشركتان أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول، لكنهما لم تفصحا عن تفاصيل الاستثمارات.