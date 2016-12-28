الاستثمارات العامة: لا صحة لشراء حصة بـUTICO الإماراتية

نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما نقلته وكالة رويترز من أن الصندوق بصدد شراء حِصّة كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات في شركة UTICO الإماراتية المختصة بتحلية المياه.

وتدير UTICO أربعة مشاريع في إمارة رأس الخيمة، وهي الوحيدة من نوعها المملوكة للقطاع الخاص.

وكان الرئيس التنفيذي لـ UTICO قد قال لرويترز عن نية الشركة دخول السوق السعودية بالتعاون مع الصندوق.

يذكر أن الصندوق قد عين سابقا بنك HSBC لتقديم المشورة من أجل شراء حصّة محتملة في ACWA POWER في الرياض إضافة إلى حصة في شركة ADEPTIO الاستثمارية في منطقة الخليج.

يذكر أن الصندوق يتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة داخل المملكة وخارجها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإصلاحات الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط.