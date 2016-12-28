"كويت إنرجي" توقع اتفاق تسهيلات مالية بـ100 مليون دولار

قالت شركة "كويت إنرجي" اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية بيع مسبق للنفط مع شركة "فيتول"، تحصل بموجبها الشركة الكويتية على تسهيلات مالية تصل إلى 100 مليون دولار.

وقالت "كويت إنرجي" في بيان حصري لرويترز إن الاتفاق تم توقيعه في 13 ديسمبر، وإنها تلقت أول دفعة مالية وقيمتها 40 مليون دولار في 22 من نفس الشهر، بموجب هذا الاتفاق.

وقال البيان: "سيتم سداد قيمة التسهيلات لفيتول عن طريق تزويدهم بالنفط الخام العراقي من الشركة".

و"كويت إنرجي" هي شركة خاصة تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز، وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتقييمهما وتطويرهما. وتتكون محفظة الشركة من 10 أصول بمجالات التنقيب والتطوير والاستكشاف في مصر والعراق واليمن وسلطنة عُمان، وتشغل "كويت إنرجي" 7 من هذه الأصول.

وفي 31 ديسمبر 2015، بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة 818 مليون برميل نفط مكافئ. كما وصل معدل الإنتاج اليومي من الحصص العاملة من بداية العام الحالي حتى سبتمبر 2016 إلى 24 ألفاً و88 برميل نفط مكافئ يومياً.

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية سوف تمكن الشركة "من مواصلة جهودها في الإنتاج المعجل في الرقعة 9 بالعراق، وإدخال المزيد من الآبار لزيادة الإنتاج وتعزيز القيمة الإجمالية".

وأوضح أن الشركة تخطط لاستثمار 80 مليون دولار من إجمالي الاتفاقية على تنمية الرقعة 9، واستثمار 20 مليون دولار على الأصول المصرية.

ونقل البيان عن سارة أكبر الرئيس التنفيذي لـ"كويت إنرجي" قوله إن هذه الاتفاقية "ستتيح لنا مواصلة نمونا في العراق وتعزيز إنتاجنا في مصر، مما يوفر للشركة عقداً طويل الأمد لبيع النفط الخام العراقي، مع ضمان المحافظة على رأس المال لمواصلة تطوير الرقعة 9".

وأضافت: "على الرغم من ظروف السوق الحرجة، استطاعت شركة كويت إنرجي تخطي المخاطر التي واجهتها في 2016، وحماية وضعها المالي ومواصلة تنمية أعمالها مع التركيز على توليد القيمة المثلى للمساهمين".