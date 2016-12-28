نماء للبتروكيماويات" تخفض قيمة أصولها... ورأسمالها 82%

أعلنت شركة نماء للبتروكيماويات عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تخفيض قيمة أصول وممتلكات الشركة بـ 655 مليون ريال، إضافة إلى تخفيض رأس المال بنسبة 81.7% من 1.285 مليار ريال إلى 235 مليوناً، لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة التي ارتفعت إلى نحو 978 مليون ريال.

وقالت الشركة إن هذا القرار يأتي بناء على دراسة كلفت بها إحدى بيوت الخبرة، على خلفية تدني هامش الربح من هذه الأصول مع انخفاض الأسعار، نتيجة زيادة الإنتاج العالمي وتراجع سعر صرف اليورو، وفرض رسوم استيراد على البضائع المصدّرة من السعودية إلى أوروبا.

وسيظهر الأثر المالي لانخفاض قيمة الأصول والممتلكات في نتائج الربع الرابع من العام الحالي.

وبعد إعلان "نماء" عن خفض قيمة أصولها، أعلن مجلس هيئة السوق المالية أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 76% من رأس المال، وبناء عليه تم تعليق التداول بأسهمها لجلسة واحدة، على أن تعود إلى التداول مع إشارة باللون البرتقالي، في دلالة إلى خسائرها