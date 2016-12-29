شركة سعودية تظفر بشراكة استراتيجية مع "تويتر"

أعلنت "لوسيديا" الشركة السعودية المتخصصة في تحليل مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "تويتر"، وذلك لاستخدام منصتها Gnip المزود للمعلومات عن الشبكات الاجتماعية، والتي استحوذت عليها تويتر سابقاً – لتصبح واحدة من الشركات القليلة في العالم القادرة على توفير وتحليل هذا الكم من البيانات والوحيدة في العالم العربي.

وستستفيد "لوسيديا" من خدمات Gnip في تقديم معلومات أكثر دقة وفهم أفضل لما ينشر على الشبكة الاجتماعية، خاصة تويتر، حيث ستساعد هذه الشراكة في توفير كافة البيانات التي تم نشرها على تويتر منذ تأسيسه في العام 2006، مما يساهم في تعزيز قوة "لوسيديا" كواحدة من أسرع أدوات تحليل مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالله عسيري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة السعودية: "ستعزز هذه الشراكة مكانة لوسيديا كواحدة من الشركات القليلة في العالم التي تستطيع توفير وتحليل هذا الكم الهائل من البيانات الذي يمتد إلى العام 2006، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية ستساعد في توفير حلول مميزة للعملاء بشكل احترافي، تساعدهم في تحليل الأسواق المستهدفة والجمهور المستهدف، ومراقبة سمعة شركاتهم وتحليل الحملات التسويقية على المنصات الرقمية".

من جهته، قال حاتم الكاملي، الشريك المؤسس ورئيس التسويق وتطوير الأعمال في لوسيديا: "تتيح هذه الاتفاقية لشركتنا أن تخطو خطوة واثقة لتوفير قيمة مضافة للسوق العربية التي تفتقر لهذا النوع من الأدوات المتخصصة في تحليل مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يصل عددها في العالم إلى أكثر من 500 أداة، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق في عام 2020 إلى أكثر من 5 مليارات و400 مليون دولار أمريكي".

يذكر أن شركة "لوسيديا" التي تأسست في العام 2016 بكوادر سعودية، هي إحدى الشركات المدعومة من "وادي مكة" وحاصلة على براءة اختراع في التحليل الدقيق والسريع لمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفر نظاماً رقمياً متميزاً في تحليل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دقيق ولحظي، اعتمادا على المواقع الجغرافية. وتساعد الشركات في تحليل الأسواق المستهدفة ومراقبة أداء العلامات التجارية وقياس الحملات التسويقية وغيرها من الخدمات الأخرى.