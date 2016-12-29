صندوق الاستثمارات: لا صحة لشراء حصة بـUTICO الإماراتية

نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن شرائه لحصة في شركة (Utico) الإماراتية.

وأفاد مصدر مسؤول في الصندوق، بأن ما أشير إليه حيال قيام صندوق الإستثمارات العامة بالدخول في اتفاقية ملزمة مع شركة (Utico) لا أساس له من الصحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت "رويترز" قد قالت إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بصدد شراء حصّة كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات في شركة (Utico) الإماراتية المتخصصة في تحلية المياه.

وتدير (Utico) أربعة مشاريع في إمارة رأس الخيمة، وهي الوحيدة من نوعها المملوكة للقطاع الخاص.

وكان الصندوق قد عين بنك HSBC سابقاً لتقديم المشورة من أجل شراء حصّة محتملة في ACWA POWER في الرياض، إضافة إلى حصة في شركة ADEPTIO الاستثمارية في منطقة الخليج.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة داخل المملكة وخارجها، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنويع الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط.