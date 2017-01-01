ارتفاع تأمين السيارات 31% في السعودية بـ2016

بلغ متوسط تكلفة التأمين على المركبات في السعودية 3561 ريالاً خلال الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين على المركبات المكتتب بها 2.3 مليار ريال.

وبلغ إجمالي عدد وثائق التأمين على المركبات نحو 648.1 ألف وثيقة تشمل التأمين ضد الغير والتأمين الشامل، بحسب جريدة الرياض.

وارتفع متوسط تكلفة التأمين على المركبات بنسبة 31.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين على المركبات المكتتب بها 9.7 مليار ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016، مقارنة بنحو 8.5 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي عدد وثائق التأمين على المركبات نحو 2.66 مليون وثيقة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنحو 3.1 مليون وثيقة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتضاعف متوسط تكلفة التأمين على المركبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مقارنة بالخمس سنوات السابقة لها، حيث ارتفع من نحو 1440 ريالاً خلال الفترة من عام 2009 إلى 2013 إلى نحو 2781 ريالاً خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016، أي بنسبة نمو بلغت 93.2%.

وارتفع صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات بنسبة 12.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات 6.3 مليار ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 مقارنة بنحو 5.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بالرغم من انخفاض عدد وثائق التأمين على المركبات من 3.1 مليون وثيقة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015 إلى 2.7 مليون وثيقة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت 13.5%.