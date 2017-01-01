"الاتصالات السعودية" تدرس رفع حصتها بأوجيه تيليكوم

تعمل شركة الاتصالات السعودية مع بنك "جي بي موغان شايس" لدراسة الخيارات المتاحة أمامها لرفع حصتها في شركة أوجيه تيليكوم من خلال شراء حصة من سعودي أوجيه، التي تمتلك 65% بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وتمتلك الاتصالات السعودية حاليا 35% من أوجيه تيليكوم التي كانت بدورها قد استحوذت على حصة أغلبية في Turk Telecomالتركية.

لكن تعثر أوجيه تيليكوم في تسديد دفعة على قرض قيمتها 290 مليون دولار في سبتمبر الماضي للمصارف يدفعها للبحث عن مستثمرين في ضوء مواجهة المالك الرئيسي فيها، وهي سعودي أوجيه تحديات مالية وتلجأ لبيع أصول لتسديد ديونها المتراكمة.