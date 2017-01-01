مبرد تبيع 15% من أمنكو بـ 150 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد، الأحد عن توقيع عقد بيع 15% من إجمالي حصص رأس مال الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو لصالح شركة عمر قاسم العيسائي للاستثمارات بمبلغ 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن عقد الصفقة وقع الخميس الماضي مع المشتري شركة عمر قاسم العيسائي للاستثمارات. وعملت البلاد المالية كمستشار مالي لـ"مبرد" في الصفقة.

وطبقا للقوائم المالية الأولية المدققة بتاريخ 30-09-2016 فإن القيمة الدفترية لنسبة 15% من شركة امنكو تبلغ 36.11 مليون ريال.

وتأتي الصفقة في إطار خطط مجلس إدارة "مبرد" لتعزيز موارد الشركة المالية ودعم الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة.

علما بان شركة مبرد ستظل تملك حصة الأغلبية بنسبة 79.98% ومن ثم الاستمرار في توحيد القوائم المالية للشركة التابعة امنكو.

وتتوقع "مبرد" ان يكون الأثر المالي للصفقة ضمن بنود حقوق الملكية بالقوائم المالية للشركة بداية من الربع الأول من العام المالي 2017 وذلك في حال الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة.

ويشترط اخذ موافقة وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات الصلة لإتمام عقد البيع، كما تؤكد "مبرد" عدم وجود أطراف ذو علاقة بالصفقة.

وكانت الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد قامت بالاستحواذ على 94.89% من اجمالي حصص راس مال الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو وذلك في مايو2015 بقيمة إجمالية قدرها 180.3 مليون ريال.

كما ان الشركة ستعلن لاحقا عن أي تطورات تخص الصفقة.