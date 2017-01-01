"معادن" تبدأ تشغيل مصنع الأمونيا برأس الخير

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الأحد بدء التشغيل التجاري لمصنع الأمونيا في مجمعها برأس الخير التابع لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وقالت "معادن" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية إن مصنع الأمونيا حقق استقراراً في عمليات التشغيل، موضحة أن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ حوالي 1.1 مليون طن سنوياً.

وسيظهر أثر إيرادات بدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا في نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2017.

يذكر أن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مشروع مشترك بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) و25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).