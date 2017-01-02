أدبتيو: 1.15 مليار دولار لشراء ثلث أسهم أمريكانا

حصلت أدبتيو الإماراتية على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مستند عرض الاستحواذ الإلزامي لشراء بقية الأسهم التي لا تملكها في شركة أمريكانا الكويتية، والتي تصل نسبتها إلى 33% من رأس المال، بسعر 2.65 دينار كويتي للسهم.

وستصل قيمة الصفقة في حال باع جميع المساهمين حصصَهم إلى 354 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.15 مليار دولار تقريباً.

وكانت أدبتيو قد اشترت قبل أشهر حصة مجموعة الخرافي في أمريكانا بالسعر نفسه، في صفقة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار.

وتعد "أمريكانا" واحدة من أكبر شركات الأغذية في المنطقة، وأكبر مشغل لسلاسل المطاعم في الشرق الأوسط.

وقبل أسابيع أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي، عزمه الاستحواذ على 50% من رأسمال شركة "أديبتيو" المالكة لشركة "أمريكانا".