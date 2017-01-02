أسمنت اليمامة تقترض مليار ريال من الأهلي وسامبا

أعلنت شركة أسمنت اليمامة حصولها على تسهيلات بنكية جزئية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار ريال، من أجل تمويل جزئي لإنشاء مصنع إسمنت اليمامة الجديد بطاقة إنتاجية 20 ألف طن كلنكر يومياً.

وقالت أسمنت اليمامة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن الحصول على التسهيلات البنكية جرى اليوم الاثنين، ومدتها 3 سنوات تنتهي في يناير 2020 وهي موزعة 750 مليون ريال من البنك الأهلي التجاري، و250 مليون ريال من مجموعة سامبا المالية.

وأفادت بأن توقيع عقد الحصول على التسهيلات المالية مع البنكين جرى بحضور المستشار المالي لترتيب اتفاقية التسهيلات شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال".

كما جرى توقيع سندات لأمر لكل من (البنك الأهلي التجاري - مجموعة سامبا المالية) كضمان للتسهيلات البنكية.