نمو سوق السيارات الفرنسية 5.8% خلال ديسمبر

أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات السيارات الفرنسية 5.8% في ديسمبر كانون الأول لتنهي عاما ثانيا على التوالي من النمو القوي في ثالث أكبر سوق للسيارات في أوروبا.



وقال اتحاد مصنعي السيارات إن عدد السيارات التي سجلت الشهر الماضي ارتفع إلى 194 ألفا و38 سيارة من 183 ألفا و720 سيارة. وفي العام بأكمله تجاوز العدد مليونين سيارة بزيادة 5.1% عن 2015.

وتقدمت رينو على منافسيها في السوق المحلية وزادت المبيعات8% بفضل السيارة داشيا. وفقدت منافستها بيجو وستروين حصة في السوق نتيجة لركود المبيعات.



وتشهد سوق السيارات في فرنسا التي تحتل المرتبة الثالثة بعد ألمانيا وبريطانيا من حيث الحجم تعافيا منذ 2015 حين زادت المبيعات 6.8% وذلك بعد تراجع على مدى أربع سنوات اعقبه استقرار في السوق في 2014.

