الخضري تجدد تمويلاً من البلاد بـ 124 مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك البلاد بتاريخ بقيمة 124.49 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية، تهدف التسهيلات الائتمانية إلى توفير التزام ضامن، وتمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة.

وتشتمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل بنك البلاد على ما نسبته 42% من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 58% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.

وسوف تنتهي الاتفاقية بتاريخ 11/10/2017 إلا أن مدة حدود التمويل تتراوح ما بين 24 إلى 36 شهرا وفقاً لمدد المشروعات الممولة المختلفة، وسوف يتم سداد التسهيلات بنظام المرابحة بنسبة معينة من العوائد الدورية لعقود المشاريع الممولة. وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة.