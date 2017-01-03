5 تحديات رئيسية أمام الشركات العائلية في الشرق الأوسط

في لقاء مع "العربية"، تحدّث فراس حداد، الشريك في PWC، عن التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، بناء على دراسة تعدّها الشركة بشكل دوري، مشيراً إلى أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسة.

وقال حداد إن قطاع الشركات العائلية في الشرق الأوسط يشارك بـ 60% من الدخل القومي غير النفطي، ويؤمن 80% من فرص العمل في المنطقة، موضحاً أن 75% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط حققت نمواً خلال العام الماضي.

وحدّد الاستطلاع الذي قامت به PWC خمسة تحديات رئيسية تواجه الشركات العائلية، أهمّها التعاقب الوظيفي والتعاقب بين الأجيال، حيث إن 15% فقط من الشركات العائلية لديها سياسات وإجراءات واضحة في عملية التعاقب الوظيفي.

ويكمن التحدّي الأكبر والمتكرر، في إضفاء الطابع المهني على الشركات العائلية. إذ بحسب ما أوضحه حداد، هناك تحديات أخرى تشمل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتغيرات التشريعية.

أما التوصيات التي قدمتها الدراسة للشركات العائلية، فتكمن في مضاعفة الجهود لبناء خطط خاصة بالتعاقب الوظيفي والتعاقب بين الأجيال، والاستثمار في وضع استراتيجيات تضمن مستقبل هذه الشركات والعائلة على حد سواء.

وأشار حداد أيضاً إلى ضرورة إضفاء الطابع المهني على الشركات العائلية، ووضع أنظمة للحوكمة من أجل تحقيق متطلبات النمو والازدهار.

وخلُصت الدراسة إلى ضرورة وجود ريادة في التعامل مع الطفرة الرقمية والإلكترونية، والاستفادة منها، وأهمية إدخال الجيل القادم ورعايته وتطويره للمساهمة في نمو الشركات.