الشماسي رئيساً تنفيذياً لشركة دراية المالية

أعلنت شركة دراية المالية في السعودية تعيين محمد الشماسي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من مطلع العام الحالي.

وبحسب بيان صحافي صدر عن الشركة، يتمتع الشماسي بخبرات مصرفية واستثمارية اكتسبها خلال عمله مع مؤسسات مالية، وعمله لدى عدة جهات منها شركة الأهلي المالية والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض وبنك الخليج الدولي وهو حاصل على البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وعبر رئيس مجلس الإدارة لشركة دراية المالية، طه القويز عن ثقته بأن يواصل الشماسي مسيرة التطور والنجاح لشركة دراية المالية.

يذكر أن دراية المالية شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، وتعتبر إحدى الشركات المستقلة في مجال الوساطة وإدارة الاستثمارات في السوق السعودية.