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شركة تابعة للامتياز الكويتية تفوز بعقد بـ13 مليون دينار

المصدر: العربية.نت
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فازت "شركة الدار للهندسة والإنشاءات" في الكويت، التابعة لمجموعة "الامتياز الاستثمارية"، بمناقصة لشركة "البترول الوطنية" بقيمة 13.3 مليون دينار.

وأوضحت "الامتياز" أن المناقصة مدتها خمس سنوات، حيث تتعلق بتنفيذ أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمة الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله.

وتوقعت الشركة أن تحقق أرباحاً تتراوح بين 2 و4% من المشروع.

وتملك "الامتياز" حصة مباشرة قدرها 51%، بالإضافة إلى 17% بشكل غير مباشر في "الدار للهندسة". وكانت المجموعة قد أعلنت الشهر الماضي بيع حصتها في "المصرف الخليجي التجاري" في البحرين، إلى شركة "شعاع كابيتال".

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