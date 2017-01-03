"هيرميس" المصرية تعتزم التوسع بقطاع الأسواق المبتدئة

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، بدء تنفيذ خطة التوسع بأعمال قطاع الأسواق المبتدئة، في إطار تحول الشركة إلى كيان استثماري له تواجد فعال عبر تلك الأسواق، وتغطي عملياته مجموعة كبيرة من الاقتصادات المبتدئة والناشئة ذات مقومات النمو الجذابة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، كريم عوض، إن شركته سوف تتوسع في أعمال القطاع الجديد لخدمة العملاء في الأسواق المبتدئة حول العالم، بالتركيز على خدمات الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب والبحوث.

ولفت إلى أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مطلع العام 2016، والتي تتبلور أهدافها في تنمية النطاق الجغرافي لأعمال الشركة بالأسواق المبتدئ، مع تعظيم المردود الإيجابي للمساهمين، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف دعم هذه الاستراتيجية من خلال استقطاب وتعيين الكوادر الماهرة مع توظيف خبرات فريق العمل.

وقال الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بـ "هيرميس"، محمد عبيد، إن التوسعات الراهنة التي تقوم بها المجموعة لتنمية تواجدها وترسيخ مكانتها بالأسواق المبتدئة، لا يقل مردودها الإيجابي أهمية عن توسعاتها السابقة خارج الحدود المصرية مع بداية الألفية الجديدة، والتي أثمرت عن تحولها إلى بنك استثمار هام في المنطقة.

وأضاف أن أهداف الشركة خلال عام 2017 تتمثل في تنمية أعمال قطاع الأسواق المبتدئة عبر اختراق أسواق جديدة، وترسيخ تواجدها المباشر بها، خاصة في ضوء وصول الشركة إلى المراحل النهائية من عملية الاستحواذ على إحدى الشركات الباكستانية المتخصصة في مجالات الوساطة في الأوراق المالية وتمويل الشركات وبحوث الاستثمار.

وقامت المجموعة المالية "هيرميس" أخيراً بتقديم عرض لشراء حصة الأغلبية من إجمالي أسهم الشركة الباكستانية Invest & Finance Securities Limited المدرجة ببورصة كراتشي، وذلك بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية.

كما تسعى للحصول على الرخصة اللازمة لمزاولة أعمالها بسوق أخرى من الأسواق المبتدئة خلال الأشهر القليلة القادمة، بالتوازي مع دراسة فرص التوسع الجذابة في أسواق مبتدئة جديدة والتي تأتي ضمن خطة توسعات تعتزم الشركة تنفيذها خلال 2017.