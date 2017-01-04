المتقدمة: صعود الأرباح 44% رغم ارتفاع اللقيم 20%

قال خليفة الملحم، رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للتبروكيماويات، إن أسعار منتجات الشركة ارتفعت بنسبة 4% في الربع الرابع 2016 في حين ارتفعت أسعار اللقيم (المواد الخام الأساسية للشركة") بنسبة 20%. وسجلت الشركة نمواً في الأرباح لنفس الفترة بنسبة 44%.

وتوقع الملحم في مقابلة مع قناة "العربية" أن يدعم تحسن الاقتصادات العالمية أسعار البروبولين، مما يساعد الأسعار على التحسن خلال 2017.

وأشار إلى أن كفاءة الإنتاج لدى الشركة، كانت سبباً في تخفيض 21 مليون ريال من التكاليف، رغم زيادة إنتاجية المصانع بشكل دوري.

ولفت إلى تسجيل 240 مليون ريال أرباح غير محققة وهي الفارق بين سعر الشراء وسعر السوق وستظهر في حساب الأرباح المجمعة، وليس في حساب الأرباح والخسائر.

وارتفعت أرباح شركة "المتقدمة" للبتروكيماويات في الربع الرابع من العام الماضي، بنحو 44%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق لتصل إلى 210 ملايين ريال.



وأتت النتائج قريبة من متوسط توقعات المحللين التي كانت عند 220 مليون ريال.

وأشارت "المتقدمة" إلى أن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة حجم الكميات المباعة وأسعار المبيعات، بالإضافة إلى حصة أرباح من الاستثمار في أسهم الشركة الكورية SK ADVANCED المحدودة.

وارتفعت أرباح "المتقدمة للبتروكيماويات" أيضاً لعام 2016، بنحو 3% مقارنة بعام 2015، لتصل إلى 731 مليون ريال.