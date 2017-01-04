فورد تلغي خطة لبناء مصنع للسيارات بـ1.5 مليار دولار

تعتزم شركة فورد الأميركية إلغاء خطة بناء مصنع للسيارات في المكسيك بقيمة 1.5 مليار دولار، وعوضا عن ذلك، ستستثمر 750 مليون دولار في مصنع في مدينة فلات روك في ميشيغان.

وتُرجع الشركة هذا القرار إلى حالة الركود في الطلب على السيارات الصغيرة في أميركا الشمالية، وليس نتيجة الانتقادات الحادّة الصادرة عن الرئيس المنتخب دونالد ترمب، حول خطط الشركة الاستثمارية في المكسيك. فقد أعلن ترمب مراراً خلال حملته الانتخابية أنه إذا انتخب رئيساً، فلن يسمح لفورد بفتح مصنع جديد في المكسيك وسيفرض رسوماً عالية على سيارات فورد المستوردة.

هذا وقالت شركة فورد إنها ستضيف 700 وظيفة في مصنع فلات روك، وأنها ستنتج سيارات جديدة، كهربائية وهجين وبدون سائق، في ذلك المصنع. كذلك أوضحت الشركة أن قرارها تأثر بسياسة ترمب الضرائبية والتنظيمية، لكنها لم تجر أي مفاوضات بشأن هذا القرار، مضيفة أن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بيل فورد الابن، قد أبلغ ترمب بالقرار.