"أملاك" تنجح في تعديل شروط إعادة الهيكلة مع الدائنين

أكدت شركة أملاك للتمویل أنها حصلت على موافقة الأغلبية العظمى من الدائنين لتعديل شروط إعادة الهیكلة، بما في ذلك إزالة بعض القيود المتعلقة بتوفیر الموارد المالیة وقیمة التمویلات التي یمكن للشركة منحها والتي كانت فرضت ضمن الخطة الأساسية لإعادة الهيكلة بعد أزمة 2008.

وسيتيح الاتفاق لأملاك قدرة تشغيلية أكبر مما قد يساهم في تسديد للدائنين قبل الموعد المحدد سابقا، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وكانت الشركة المملوكة بنسبة 45% لشركة إعمار العقارية, قد توصلت في عام 2014 إلى اتفاق لإعادة الهیكلة، بعد حصولها على دعم مالي حكومي وبعد ست سنوات من المفاوضات.

ولم تذكر أملاك في حينها قيمة الديون التي يعاد هيكلتها لكن المصرفيين يقدرون بأنها بحدود 2.7 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن عرض إعادة الهیكلة أتاح للدائنين تحویل ثلاثة مليارات ومئة مليون درهم من تسهیلاتهم الأصلیة إلى أداة مالیة مشروطة قابلة للتحويل, یتم تسدیدها بالكامل بحلول نهایة فترة إعادة الهیكلة والتي تمتد إلى 12 عاما.