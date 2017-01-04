"كويت إنرجي" تدرس خيارات تمويلية لجمع 200 مليون دولار

تدرس شركة "كويت إنرجي" مع "بنك أف أميركا" خيارات تمويلية، تشمل بيع حصة وإصدار شهادات الإيداع العالمية "جي دي أرز"، بحسب مصادر لبلومبرغ. وأشارت المصادر إلى أن المبلغ المستهدف جمعه يبلغ نحو 200 مليون دولار.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي شركات الطاقة في المنطقة إلى إيجاد مصادر للتمويل في ظل تراجع أسعار النفط والغاز والأرباح، بما في ذلك بيع ضم أصول وبيعها. فقد تكبدت الشركة الكويتية خسائر بنحو اثنين وستين مليون ونصف المليون دولار عام 2015، مقابل أرباح بنحو 43 مليون دولار عام 2014.

يذكر أن شركة "كويت إنرجي" تمتلك أصولا في سلطنة عمان ومصر والعراق واليمن.