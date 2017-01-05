روسنفت جاز الروسية تنتهي من إتمام صفقة خصخصة تابعة لها

قالت شركة روسنفت النفطية الروسية إن الشركة القابضة روسنفت جاز المملوكة للدولة انتهت يوم أمس الأربعاء من إتمام اتفاق مع جهاز قطر للاستثمار -صندوق الثروة السيادية القطري- وجلينكور لتجارة السلع الأولية لبيع حصة قدرها 19.5% في روسنفت.



وكانت روسنفت قد أعلنت عن صفقة الخصخصة -التي وصفها رئيسها التنفيذي إيجور سيتشين بأنها الأكبر في تاريخ روسيا- أثناء اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر كانون الأول.



ويشير نجاح الصفقة إلى أن جاذبية الاستحواذ على حصة في واحدة من كبريات شركات النفط العالمية طغت على المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.



وقالت روسنفت في بيان "تطلبت الإجراءات الفنية لإتمام الصفقة إعداد وتوقيع أكثر من 50 وثيقة واتفاق.



"كل هذا يعكس التعقيدات التي لم يسبق لها مثيل للاتفاق."



وقال بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي أمس الثلاثاء إنه سيقدم قرضا تصل قيمته إلى 5.2 مليار يورو، ما يعادل 5.4 مليار دولار لمساعدة جهاز قطر للاستثمار وجلينكور على شراء الحصة.