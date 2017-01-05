متاجر Macy's الشهيرة تعتزم تسريح موظفين وإقفال فروع

كشفت إدارة متاجر Macy's الشهيرة في الولايات المتحدة، عن عزمها الاستغناء عن نحو عشرة آلاف موظف، عقب مبيعات مخيبة في موسم أعياد نهاية السنة.



وتعتزم الإدارة إقفال 68 متجراً مع منتصف العام الجاري، وهو ما يأتي ضمن خطة أعلن عنها سابقاً، تقضي بإقفال 100 متجر، إلى جانب 30 متجراً إضافيا خلال السنوات القليلة القادمة، مع انتهاء عقود الإيجار.

وستخفض هذه الخطوات التكاليف السنوية بنحو 550 مليون دولار، بحسب ما أعلنته إدارة Macy's، التي أوضحت أنه سيتم استثمار 250 مليون دولار من المبالغ الموّفرة، في توسيع عمليات التجارة الالكترونية.

وأعلنت سلسلة المتاجر الشهيرة عن انخفاض مبيعاتها في نوفمبر وديسمبر الماضيين، بواقع 2.7%، ما انعكس سلباً على أداء سهمها، الذي تراجع بنحو 10.5% بعد إقفال أمس الأربعاء.