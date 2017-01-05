بعد الصندوق السعودي..آبل تضخ مليار دولار برؤية سوفت بنك

بعد أن أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق نيته استثمار 45 مليار دولار بصندوق التكنولوجيا الذي أطلقة مع "سوفت بنك"، دخلت شركة "آبل" الأميركية على خط المحادثات الرسمية بعد أن أكدت استثمارها مليار دولار في الصندوق الجديد للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل.

وقدرت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية إجمالي قيمة الصندوق المشترك "رؤية سوفت بنك" مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي برأس مال يصل لـ 100 مليار دولار، بحيث ستستثمر المجموعة ما لا يقل عن 25 مليار دولار أميركي في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المتحدثة باسم "آبل" كريستين هيجويت، أن الشركة تسعى من خلال الصندوق إلى تطوير تكنولوجيات لها أبعاد استراتيجية بعد عمل متواصل طوال سنوات ماضية مع شركة اتصالات يابانية تعد من أحد أهم أذرع مجموعة "سوفت بنك".

وأضافت الصحيفة، "نعتقد أن صندوقهم الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة آبل". وأردفت قائلة إن شركة آبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات عديدة".

وصرحت شركة "آبل" أنها تجد بهذا الاستثمار ما يخدم مصالحها التكنولوجية مستقبلا على المدى البعيد، خاصة أن رئيس المجموعة ماسيوتشي سون قد وعد باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة وتوفير 50 ألف وظيفة خلال اجتماع عقده في ديسمبر الماضي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

ويهدف صندوق رؤية سوفت بنك، الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر، لجمع 100 مليار دولار من جهات استثمارية كبيرة. ومن المقرر أن يتم إطلاقة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبالإضافة إلى شركة آبل وسوفت بنك والصندوق السعودي، بحث آخرون مسألة الاستثمار في هذا الصندوق، ومن ضمنهم صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة كوالكوم المصنعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية.

ويعكس استثمار شركة آبل في الصندوق تحولًا في استراتيجية استثماراتها. ففي العام الماضي، استثمرت الشركة مبلغ مليار دولار في شركة ديدي شوكينغ التي تُعد بمثابة المنافس المحلي لشركة أوبر في الصين.