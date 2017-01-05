"استثمار القابضة" القطرية تستعد لاستحواذات في 2017

تعتزم شركة "استثمار القابضة" في قطر، القيام باستحواذات من شأنها أن ترفع إيراداتها، وأشارت إلى أنها ستقوم بتمويلها من خلال إصدار أسهم جديدة أو الاقتراض، لأن حصيلة الاكتتاب المرتقب ستعود إلى المؤسسين.

وينطلق في الثامن من الشهر الجاري الاكتتاب الأولي على 60% من رأسمال الشركة، عبر طرح 49.8 مليون سهم، بسعر عشرة ريالات وعشرة دراهم للسهم.

يشار إلى أن شركة "استثمار القابضة" تعمل من خلال شركاتها التابعة في مجالات المقاولات والشحن والعقارات والتعليم، وقد نمت إيراداتها بـ 13% في النصف الأول من العام 2016 الى نحو 240 مليون ريال قطري، في حين انخفضت الأرباح الصافية بـ 4%.