رغم فضيحة "نوت 7".. "سامسونغ" تتوقع أرباحاً قياسية

قالت شركة "سامسونغ" اليوم الجمعة، إنها تتوقع تحقيق أرباح ضخمة تصل نسبتها إلى 50% عن الربع الأخير من 2016، حيث دفع النمو القوي في الطلب على رقائق الذاكرة أرباح الشركة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، على الرغم من فضيحة استدعاء أجهزة غالاكسي "نوت 7"، التي تعرضت للانفجار.

وتتوقع أكبر شركة منتجة لرقائق الذاكرة وأجهزة الهواتف الذكية في العالم، أن تجني أرباحاً تقدر بـ 7.8 مليار دولار عن الربع الأخير من 2016، بارتفاع يقارب 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق.

وقد صعد سهم "سامسونغ" بـ 1.9% تفاعلاً مع تصريح الشركة.

وعن كامل العام 2016، من المتوقع أن ترتفع أرباح "سامسونغ" التشغيلية على أساس سنوي بأكثر من 10% إلى 29.2 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 24 مليار دولار.