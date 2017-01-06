ترمب يلوح بفرض ضرائب ضخمة على "تويوتا" بسبب المكسيك

استهدف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، شركة "تويوتا موتور"، مهدداً بفرض رسوم مرتفعة على شركة صناعة السيارات اليابانية، إذا قامت بتصنيع سيارات كورولا للسوق الأميركي في مصنع في المكسيك.

وقال ترمب في تدوينة على تويتر، أمس الخميس، "تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعا جديداً في باخا بالمكسيك، لتصنيع سيارات كورولا للتصدير إلى الولايات المتحدة. على جثتي! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة".

وأصدرت "تويوتا" بياناً يقول إن "مصنعها الجديد في المكسيك لن يخفض الوظائف الأميركية"، وإنها "تتطلع للتعاون مع إدارة ترمب للعمل بما يخدم أفضل مصالح المستهلكين وصناعة السيارات".

وكانت "تويوتا" قد أعلنت في أبريل 2015 عن خطتها لبناء المصنع المكسيكي.