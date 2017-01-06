مبيعات قياسية لمتجر أبل بـ240 مليون دولار في ليلة واحدة

قالت شركة "أبل" إن متجرها الإلكتروني "آب ستور" جلب للمطورين في العام 2016 نحو 20 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل ألعاب شهيرة، مثل بوكيمون جو Pokemon Go، وسوبر ماريو رن Super Mario Run، فضلًا عن الزيادة في إيرادات الاشتراكات.

وأضافت الشركة أن العملاء أنفقوا ما يقرب من 240 مليون دولار أميركي على التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات، في يوم رأس السنة الميلادية وحده، وهو أكبر يوم مبيعات على الإطلاق يحقق متجر "آب ستور".

وقالت عملاقة التقنية الأميركية إن مبيعات "آب ستور" زادت عن أكثر من 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر المنصرم وحده، وساعد على ذلك إطلاق شركة الألعاب اليابانية نينتدو لعبة سوبر ماريو رن، وهي أول لعبة محمولة تضم شخصية ماريو، التي تُعد الأكثر شهرةً في تاريخ الألعاب الإلكترونية، والتي تن تحميلها أكثر من 40 مليون مرة خلال أربعة أيام فقط بعد إطلاقها.

وكانت لعبة الواقع المعزز الشهيرة بوكيمون جو، التي أصبحت حديث الساعة بُعيد إطلاقها في يوليو الماضي، والتي تملك شركة نينتندو أيضاً حقوقها، أكثر التطبيقات تنزيلًا في العام المنصرم.

وقالت "أبل" أمس الخميس، إن قيمة الفواتير من التطبيقات القائمة على الاشتراكات الشائعة، مثل خدمات البث نتفليكس Netflix وإتش بي أو ناو HBO Now، قفزت بنسبة 74% إلى 2.7 مليار دولار في العام 2016.

ودون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ذكرت "أبل في بيان صحافي أن مبيعاتها في الصين قفزت العام الفائت بنسبة 90%، والتي كانت، إلى جانب الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، أكثر الأسواق نمواً.