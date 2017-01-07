فولكسفاغن تصلح 70 ألف سيارة ملوثة للبيئة

قالت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة، إنها وافقت على إصلاح نحو 70 ألف سيارة مسببة للتلوث تعمل بوقود الديزل من إنتاج شركة فولكسفاغن التي تورطت بفضيحة تحايل على أجهزة فحص نسبة التلوث في عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل.

ووافقت الشركة الألمانية في يونيو على إعادة شراء ما يصل إلى 475 ألف سيارة مسببة للتلوث أُنتجت خلال الفترة من 2009 إلى 2015 بقيمة تبلغ نحو 10.033 مليار دولار أو إصلاحها إذا وافقت الجهات التنظيمية على ذلك.

والسيارات التي تغطيها الموافقة تشمل سيارات فولكسفاغن بيتل وغولف وغولف سبورتس فاغن وجيتا وباسات إنتاج 2015 والسيارة أودي ايه-3 إنتاج العام ذاته.

ويشمل الإصلاح تغييرا مبدئيا لبرنامج متوافر حاليا، وستبدأ المرحلة الثانية من الإصلاح بعد نحو عام من الآن، حيث ستقوم فولكسفاغن بتنصيب المزيد من التحديثات للبرنامج، إضافة إلى مُكونات جديدة من بينها مُرشِح للسيارات التي تعمل بالديزل.