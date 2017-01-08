هل تصبح "مبادلة" ثالث أكبر مستثمري "رؤية - سوفت بنك"؟

تدرس شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي استثمار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق رؤية SoftBank وذلك بحسب ما أشارت إليه مصادر تحدثت لوكالة بلومبرغ.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن مبادلة، لم تتخذ قرارها النهائي في شأن المبلغ الذي تنوي استثماره حتى الآن.

ومن المتوقع أن يغلق الصندوق باب الاستثمار الشهر الجاري، وذلك بشكل مبدئي، بعد أن يصل إلى هدفه بتأمين 100 مليار دولار.

وتأتي هذه الأخبار من مبادلة في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق استهدافه للفرص الاستثمارية الواعدة، بعد إطلاقه بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة "سوفت بنك" اليابانية، ومن المتوقع له أن يحقق هدفه بالوصول إلى قيمة 100 مليار دولار تستثمر بقطاعات التكنولوجيا المتطورة.

ويعتزم مؤسس شركة "أوراكل"، لاري إليسون، إلى جانب كل من شركة "كوالكوم" و"فوكسكون"، الاستثمار في صندوق "رؤية سوفت بنك" والانضمام إلى "أبل" في التغطية المالية للصندوق التكنولوجي الذي يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر المستثمرين فيه.

وسيضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 184 مليار ريال "49 مليار دولار" في استثمارات مختلفة بعد إعادة هيكلته في عام 2015.

وتوزع هذه الاستثمارات بين 168.8 مليار ريال (45 مليار دولار) في صندوق التقنية العالمي "رؤية سوفت بنك"، و13.1 مليار ريال "3.5 مليار دولار" في شركة سيارات الأجرة عبر تطبيق على الهواتف الذكية أوبر لسيارات الأجرة.

وإضافة إلى 1.9 مليار ريال (نصف مليار دولار) في منصة نون الإلكترونية، يضاف إليها شراء في 50%، من مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة التي لم يتم تحديد قيمة الصفقة خلالها.

فيما أعلنت وكالات الأنباء دراسته لشراء حصة في شركة أكوا باور السعودية.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة المالية أن العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة قد بلغت 15 مليار ريال في 2016، ونفس العوائد عام 2015، ما يعني تحقيق الصندوق عوائد قيمتها 30 مليار ريال آخر عامين بعد إعادة هيكلته.

ومطلع ديسمبر الماضي، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.