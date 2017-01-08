"الوطنية" تعود للطيران بعد توقف 5 سنوات مع الملاك الجدد

تستعد شركة "الوطنية للطيران" بالكويت للعودة لللمنافسة في السوق المحلية بعد نحو 5 سنوات على توقف نشاط الشركة متأثرة بالأزمة المالية.

وكشفت مصادر مسؤولة في الشركة لـ"العربية" عن خطة لإعادة تشغيل "الوطنية للطيران" في النصف الثاني من هذه السنة، بعد أن تمكنت مجموعة التويجري، المالك الأكبر في الشركة، من إحياء الشركة من جديد بضخ رأسمال وتسديد معظم الالتزامات.

وقالت المصادر إن الشركة تتفاوض الآن لتأجير مجموعة من الطائرات ستكون باكورة انطلاقة الشركة، كما بدأت في استقبال طلبات توظيف طاقم الطائرة بعد أن انتهت من التوظيف الإداري.

وكانت مجموعة التويجري استحوذت على حصة مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في شركة الوطنية للطيران البالغة 13%، كما تمكنت من تجميع حصص أخرى لتصبح أكبر مالك فيها.

ويأتي ذلك في وقت تعود فيه شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى المنافسة أيضا للسوق بعد تحديث أسطولها لتشكل ضغوطا إضافية على شركة الجزيرة للطيران التي كانت حتى وقت قريب اللاعب شبه الوحيد في السوق المحلية.