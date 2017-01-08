"ساما" توقف الدرع العربي للتأمين من إصدار وثائق جديدة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحد أدنى، وذلك اعتباراً من 9 يناير الجاري.

وأضافت "ساما" عبر موقعها على شبكة الإنترنت أنه ذلك يعود لعدم التزام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشير المؤسسة إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

ولفتت ساما إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية.