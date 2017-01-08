STC تعلن نجاح تجربة "5G" بسرعة 70 غيغابت بالثانية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية " STC " عن نجاح التجارب الفنية المتقدمة على تقنية الجيل الخامس أو 5G، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة في قيادة التطور التكنولوجي وريادة تقديم الخدمات الحديثة والمتقدمة، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن شبكة الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في الخدمات والتطبيقات المستقبلية، ونجحت الشركة في تنفيذ تجربة فريدة في مجال شبكة الجيل الخامس للجوال، حيث تمكنت من الوصول إلى مستويات عالية في سرعة الشبكة (أكثر من 70 غيغابت بالثانية).

وتهدف هذه التجارب إلى تحقيق سجلات قياسية في تقنيات شبكة البيانات وجودة الخدمات المقدمة للعميل، حسب مقاييس ومعايير دولية جديدة.