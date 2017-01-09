إيرباص تقترب من بوينغ بعدد تسليم الطائرات

من المنتظر أن تحقق إيرباص زيادة ثمانية بالمئة في تسليمات 2016 متجاوزة التوقعات لتقلص الفجوة مع منافستها بوينغ بحسب خبراء في صناعة الطيران وسجلات لحركة الطائرات.

واضطرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية لتسريع التسليمات في ديسمبر كانون الأول لتحقيق هدفها بعدما واجهت مشكلات إنتاج في وقت سابق من العام الماضي.

وسلمت ايرباص ما يزيد على 100 طائرة الشهر الماضي - بحسب تحليل رويترز لبيانات طيران من فلايت رادار 24 وهي بيانات غير رسمية للمطارات وتقارير عن حركة الطائرات - مما يرفع إجمالي ما سلمته في 2016 إلى أكثر 680 طائرة من بينها 60 طائرة متأخرة ‭‭A320neo‬‬.

ويقدر أحد الخبراء في القطاع إجمالي تسليمات إيرباص بنحو 688 طائرة وهو أعلى كثيرا من هدف الشركة البالغ 670 طائرة.

ومازالت ايرباص تحتل المرتبة الثانية بعد بوينغ التي هبطت مكاسبها 2% في تسليمات 2016 الأسبوع الماضي إلى 748 طائرة.

ويعد أداء إيرباص الأعلى من المتوقع - ارتفاعا من 635 طائرة - في 2015 أيضا أحدث دليل على أن شركات صناعة الطائرات تزيد التسليمات لتقليص دفاتر طلبياتها المتضخمة وتعزيز السيولة النقدية وهي تواجه تحذيرات بتباطؤ الطلب في وقت لاحق من العقد الحالي.

وأبطأت بوينغ مؤقتا الإنتاج في العام الماضي لأسباب صناعية لكنها تخطط مثل ايرباص إلى زيادات في الإنتاج. وامتنع متحدث باسم ايرباص عن التعليق.

وتحتفظ الشركة ببيانات التشغيل طي الكتمان قبيل مؤتمرها الصحفي السنوي يوم الأربعاء.

وسجلت تسليمات ايرباص في ديسمبر مستوى شهريا قياسيا للشركة متجاوزة ذروة سابقة بأكثر من الربع.