مصر: طرح "إنبي" و"أموك" الحكوميتين بالبورصة

قالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، خلال مؤتمر لشرح قانون الاستثمار الجديد، إنه تم اختيار شركتي البترول "إنبي" ENPPI و"أموك" AMOC الحكوميتين، لطرحهما في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خورشيد أن الوزارة تستهدف جذب ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار من خلال طرح الشركات العامة في البورصة.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن طرح أي شركة يتوقف على موافقة مجلس إدارتها، ثم بدء الترويج للشركة وللقطاع الذي تنتمي له.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أقرّت قانون الاستثمار الجديد في ديسمبر الماضي، وأحالته إلى لجنة التشريع، تمهيدا لعرضه على البرلمان. ويعتمد مشروع القانون الجديد على تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات ووضع برنامج للحوافز الاستثمارية.