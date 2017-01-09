"داماك" تبقي على توزيعات نقدية بـ25% رغم تراجع الأرباح

قال المدير المالي لشركة "داماك"، إن الشركة تتوقع الإبقاء على توزيعات نقدية بواقع 25% لعام 2016، وذلك رغم تراجع الأرباح عن العام الماضي.

وكان قد وضع مجلس إدارة "داماك" عام 2014 حدا أدنى لتوزيعات الأرباح بنسبة 25% في العامين المتتاليين.

وأشار المدير المالي إلى أن داماك تدرس أيضا خيارات لإعادة تمويل دين يستحق على مدى العامين القادمين، ويتضمن صكوكا بـ100 مليون دولار في مارس، سددت منها الشركة 25 مليون دولار، إضافة إلى صكوك بقيمة 650 مليون دولار تستحق في 2019.

يشار إلى أن أرباح "داماك" للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفضت بـ23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق، لتصل إلى مليارين وثماني مئة وأربعين مليون درهم.