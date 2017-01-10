قالت بي.آر.اف البرازيلية للصناعات الغذائية في إشعار اليوم الاثنين إنها اتفقت وصندوق الثروة السيادي القطري على شراء أنشطة منتج الدواجن التركي بانويت.
وقالت بي.آر.اف إنها ستحوز 60% في المشروع بيما سيحصل جهاز قطر للاستثمار على 40% في صفقة تقدر قيمة بانويت بنحو 470 مليون دولار. تشمل المرحلة الأولى من الصفقة الاستحواذ على 79.5% من بانويت ثم تقديم عرض لشراء باقي أسهم الشركة.
بي.آر.اف وقطر تشتريان شركة دواجن تركية
قالت بي.آر.اف البرازيلية للصناعات الغذائية في إشعار اليوم الاثنين إنها اتفقت وصندوق الثروة السيادي القطري على شراء أنشطة منتج الدواجن التركي بانويت.