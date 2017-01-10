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بي.آر.اف وقطر تشتريان شركة دواجن تركية

المصدر: ساو باولو - رويترز
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قالت بي.آر.اف البرازيلية للصناعات الغذائية في إشعار اليوم الاثنين إنها اتفقت وصندوق الثروة السيادي القطري على شراء أنشطة منتج الدواجن التركي بانويت.

وقالت بي.آر.اف إنها ستحوز 60% في المشروع بيما سيحصل جهاز قطر للاستثمار على 40% في صفقة تقدر قيمة بانويت بنحو 470 مليون دولار. تشمل المرحلة الأولى من الصفقة الاستحواذ على 79.5% من بانويت ثم تقديم عرض لشراء باقي أسهم الشركة.

كلمات دالّة

#قطر, #صندوق الثروة السيادي, #اقتصاد, #جهاز قطر للاستثمار

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