603 مليون ريال أرباح فصلية لـ"ينساب" بنمو 53%

ارتفعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن الربع الأخير من 2016 بـ 53% على أساس سنوي، حيث حققت الشركة أرباحاً بحوالي 603 ملايين ريال، مقارنة بـ 393 مليون ريال عن الفترة ذاتها من 2015.

غير أن أرباح الشركة الفصلية تأتي متراجعة بحوالي 0.8% مقارنة بالربع الثالث الذي سجلت فيه 607.5 مليون ريال.

وعلى مدار العام 2016، حققت الشركة ارتفاعاً كبيراً في الأرباح فاق 90% مقارنة بنتائج العام 2015، إذ جاء إجمالي صافي الأرباح خلال السنة المنتهية عند 2.3 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في 2015.

وعزت الشركة في بيان لها الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة متوسط أسعار بيع بعض المنتجات، وانخفاض مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة، بالرغم من ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم.

وأشارت إلى حدوث ارتفاع في عائد المرابحات السلعية مقابل انخفاض في الأعباء التمويلية.

أما سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالربع السابق، فيعود بحسب الشركة إلى ارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم، بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار بيع بعض المنتجات.