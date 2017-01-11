أفضل 10 شركات طيران في العالم.. بينها 3 خليجية

تربَّعت شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي على عرش شركة الطيران الأفضل على مستوى العالم خلال العام 2016، بحسب تصنيف موقع عالمي متخصص بالسفر والطيران، فيما يوجد من بين الشركات العشر الأفضل ثلاث خليجية هي: الإمارات، ثم القطرية، طيران الاتحاد الذي تمكن خلال فترة قصيرة من تجميع سمعة عالية على مستوى العالم.

وبحسب التصنيف الصادر عن موقع "سكاي تراكس"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن شركة طيران الإمارات احتلت المركز الأول في قائمة العشرة الأفضل على مستوى العالم، أما في المركز الثاني فحل المنافس الأشرس لطيران الإمارات، وهي شركة الخطوط الجوية القطرية، أما طيران الاتحاد الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له فجاء في المركز السادس على مستوى العالم، لتكون هذه الشركات الخليجية الثلاث قد تفوقت على أكبر وأعرق شركات الطيران في العالم مثل "كانتاس" و"لوفتهانزا" و"الفرنسية" وغيرها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يمنح تصنيف "سكاي تراكس" طيران الإمارات المركز الأول على مستوى العالم، حيث سبق أن حصلت الشركة على هذا المركز أربع مرات خلال الـ15 عاماً الماضية، كما أنها المرة الأولى التي تحصل فيها "الإمارات" على هذا المركز منذ العام 2013.

وحلَّت الخطوط القطرية في المركز الثاني بعد "الإمارات" بعد أن كانت في العام 2015 تتربع على المركز الأول عالمياً، وذلك على الرغم من حصول "القطرية" على جائزة درجة رجال الأعمال الأفضل في العالم، ورغم أنها حصلت على مزيد من المديح والثناء من المسافرين خلال العام 2016 بخصوص الراحة التي تتوافر على متن طائراتها وبخصوص وسائل الترفيه المتاحة للمسافرين.

وفي المركز الثالث، جاءت الخطوط الجوية السنغافورية التي قال المسافرون على متنها إنها توفر أجهزة "تلفاز شخصية" للمسافرين على متن طائراتها، كما أن رحلاتها هي "الأكثر تحقيقاً للمتعة والراحة".

أما رابعاً، فحلت شركة "كاثاي باسفيك" التي تعمل انطلاقاً من هونغ كونغ، وقد تمكنت من الحصول على هذه المرتبة المتقدمة بسبب العديد الكبير من طائرات بوينغ 777-300 التي تمتلكها، واستراتيجيتها الناجحة التي تقدم من خلالها عدداً كبيراً من الرحلات على مختلف الوجهات.

وفي المرتبة الخامسة عالمياً جاءت شركة "أول نيبون"، وهي أكبر ناقل جوي في اليابان، كما أنها واحدة من أكبر مالكي ومشغلي طائرات "بوينغ 787 دريملاينرز" العملاقة على مستوى العالم، وهو ما يعطيها أفضلية على غيرها من الشركات.

أما سادساً، فحلت شركة طيران الاتحاد، ومقرها أبوظبي، والتي تمكنت خلال فترة زمنية قياسية من امتلاك أسطول عملاق من طائرات "إيرباص" و"بوينغ" وتسيير رحلات منتظمة إلى أكثر من 100 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الخطوط الجوية التركية في المرتبة السابعة على مستوى العالم، متراجعة عن المرتبة الرابعة التي كانت تحتلها في العام 2015، ونجحت "التركية" في تحويل مدينة اسطنبول إلى مركز نقل عالمي عبر الوصول إلى أكثر من 100 دولة و200 مدينة في مختلف أنحاء الكون.

وجاءت في المرتبة الثامنة شركة "إيفا إير" ومقرها تايوان، وقد تأسست في العام 1989، لكنها بدأت تسجل نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، وتقدم خدمات مميزة لمسافريها.

أما تاسعاً فحلت شركة "كانتاس" التي لا تزال تحافظ على أدائها وخدماتها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها، فيما جاءت "لوفتهانزا" الألمانية في المرتبة العاشرة، وهي أكبر شركة طيران في أوروبا حالياً، وتعمل انطلاقاً من مدينة فرانكفورت الألمانية.