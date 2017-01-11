تفاهم قد يسمح لأوبر بتشغيل سيارات ذاتية القيادة في دبي

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأربعاء اتفاقية مع شركة "أوبر" لخدمات النقل تنص على ضم أكثر من 14 ألف سيارة أجرة في الإمارة إلى خدمة الحجز عبر تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.

وقد تؤدي الاتفاقية كذلك إلى استخدام السيارات ذاتية القيادة والتي بدأت "أوبر" اختبارها في الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات وأنتوني خوري المدير الإقليمي لشركة "أوبر" في منطقة الشرق الأوسط وقعا الاتفاقية.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى "تقديم خدمات نقل الركاب بالمركبات الفاخرة (الليموزين) ومركبات الأجرة عن طريق وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيق الذكي في إمارة دبي".

وأشار إلى أن 9841 سيارة أجرة و4700 مركبة ليموزين ستكون مشمولة في هذا الاتفاق بحيث سيكون بالإمكان حجز إحدى هذه السيارات عبر تطبيق شركة "أوبر".

وإلى جانب إدخال آلاف سيارات الأجرة في منظومة الحجز عبر التطبيق الذكي، تنص الاتفاقية أيضا على البحث في وسائل نقل أقل كلفة، وبينها إمكانية إدخال خدمة استخدام سيارات الأجرة من قبل أكثر من زبون في رحلة واحدة.