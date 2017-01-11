"بيجو ستروين" تحقق نموا في مبيعاتها بـ5.8% في 2016

قالت مجموعة بيجو ستروين الفرنسية لصناعة السيارات إن مبيعاتها على مستوى العالم زادت 5.8% في العام الماضي بدعم المبيعات القوية للعلامة التجارية بيجو في إيران واستمرار تعافي سوق السيارات الأوروبية.



وقالت الشركة التي تتخذ من باريس مقرا لها في بيان اليوم الأربعاء إن حجم مبيعاتها على مستوى العالم زاد إلى 3.146 مليون سيارة في عام 2016 مقابل 2.972 مليون سيارة في العام السابق.



ويمثل نمو المبيعات في 2016 أفضل أداء سنوي للمجموعة منذ عام 2010 وأول تجاوز لعتبة الثلاثة ملايين سيارة منذ عام 2011.



وزادت المبيعات 3.56% في أوروبا و112.8% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث استفادت العلامة التجارية بيجو من رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران.

وتراجعت المبيعات في الصين وجنوب شرق آسيا 15.98% وانخفضت 12.58% في منطقة أوراسيا التي تضم روسيا.



